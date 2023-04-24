24 Nisan 1983: Akademisyen Erol Güngör'ün vefatı

Erol Güngör, 1938 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi. Bir ulema ailesine mensuptur. Dedesi Kırşehir ulemasından Hacı Hafızoğlu, Kırşehir’deki Ahi Tekkesi’nin son şeyhidir. Değerli bir aile muhitinde ilim ve maneviyat geleneği içinde yetişmiştir. Osmanlı Türkçesini ve eski yazıyı babasından öğrenmiş, dedesinden çok etkilenmiştir. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamamlamış, yüksek tahsil hayatına İstanbul Hukuk Fakültesi’nde başlamıştır.

Güngör, Hukuk Fakültesi’nde ikinci sınıfa geçtikten sonra Fethi Gemuhluoğlu tarafından Prof. Dr. Mümtaz Turhan’a takdim edilmiş, Mümtaz Turhan’ın tavsiyesi ile Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Bölümü’ne geçmiştir. Eğitim hayatını Mümtaz Turhan’ın özel ihtimamı ile tamamlamış, daha sonra da onun yanında asistanlığa başlamıştır. Öğrencilik ve asistanlık yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmış, memleket konularını duyarlı bir Türk milliyetçisi kimliğiyle dile getirmiş ve çözüm önerilerinde bulunmaya başlamıştır. Daha o yıllarda çok iyi Osmanlı Türkçesi biliyor, eski yazı ile süratli bir şekilde not tutmasıyla tanınıyordu. O yıllarda ve daha sonraları bir mektep hüviyetinde olan Marmara Kıraathanesi sohbetlerinin başlıca müdavimlerindendi.

Diriliş Dergisi’nde bir dizi çeviriler yapmış, Yeni İstanbul Gazetesi’nde çalışmıştır. Bu dönem yazılarında M. Kırşehirlioğlu, Buğra gibi müstear isimler kullanmıştır.

Ziya Nur, Ali İhsan Yurt, Fethi Gemuhluoğlu gibi önemli simalardan oluşan çevresi vardı. Ekrem Hakkı Ayverdi, Nurettin Topçu görüş alışverişinde bulunduğu kişiler arasındaydı. Yahya Efendi Dergahı’nda Abdullah Hayy Efendi’nin Mesnevi derslerini dinlemiş, devamlı temasta olduğu Yüzbaşı Ziya Uygur’dan bilhassa Yahudiler ve Masonluk hakkında çok şey öğrenmiştir. Sohbetlerinden etkilendiği kişiler arasında Dündar Taşer’in önemli ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. Asistan Erol Güngör, 1965 yılında doktorasını tamamlayarak 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri Colorado Üniversitesi’nin Davranış Bilimleri Kürsüsü’nde uzman araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yurda döndükten sonra, 1971 yılında Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Bölümü’ne Doçent olarak tayin edilmiş ve 1978 yılında da Profesör olmuştur. Doçentlik tezi olarak sunduğu “Denotative and Connotative in Interpersonal Conflict” yurtdışında çeşitli ilmi yayınlarda yer almıştır. 1970’ten sonra en yakın olduğu kişi Osmanlı Arşivi’nin de müdavimlerinden Mehmet Genç’tir. Bir ilim ve irfan adamında bulunması gerekli hususiyetleri şahsında fazlasıyla bulundurabilme yüksekliğini gösterebilmiş bu muhterem insanı 24 Nisan 1983 yılında kırk beş yaşında kaybetti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO