24 Nisan 1952: İbrahim Halil Soğukoğlu'nun vefatı (Mücahid Lider)

İbrahim Halil Soğukoğlu, Artvin’den İzmit’e gelip yerleşen bir ailenin çocuğu olarak 1901’de (Hicrî 1319, Rumi 1317) İzmit’in Gölcük kazasının Hamidiye köyünde doğdu. 13-14 yaşına kadar babasının yanında klasik medrese usulü ile İslami ilimler tahsil etti. Gençlik dönemi tasavvufî eğitimle geçen İbrahim Halil Efendi eğitim süresi içerisinde Suriye, Mısır, Irak, Arabistan ve Yunanistan’a yolculuk yaptı. Birçok mürşidi oldu. 1925 yılı civarında Suriye’ye giden İbrahim Halil Efendi birçok şeyhten ders ve icazetname aldı. Daha sonra bir süre İslahiye’ye yerleşerek faaliyet gösterdi ve etrafında bazı müritler topladı. Fakat devletin tazyiki sebebiyle yeniden Suriye’ye dönmek zorunda kaldı (Lescot, 1993:28: Abdo, 2007).



Şeyh Said olaylarını müteakip ihtiyat askeri olarak askere alınan İbrahim Halil Efendi 1928 yılında askeri bir emirle istihbarat takibi için Suriye gönderildi. Burada kalan ve birliğine dönmeyen şeyh, terhis edildi. Mürşitlerinden Ebü’n Nasr Halef’nin yanında bir süre eğitim gören şeyh, Şam, Lübnan ve Ürdün’e gitti. Buralarda ilim ehli kimseleri ziyaret ederek onlarla Suriye ve İslam dünyasının o zamanki durumunu müzakere etti (Soğukoğlu, 2011:13). 1929’da Suriye’nin kuzeyine, ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı Halep’in’in Afrin bölgesine yerleşti. Keramet gösterdiği rivayet olunan şeyhin şöhreti kısa sürede civar köylere yayıldı. Bölgeye gelen bir yabancı olarak şeyhin büyük bir nüfuz kazanması bölgedeki bazı ağaları rahatsız etti. Önceleri şeyhe sahip çıkan Şeyh İsmailzade ailesi de bir süre sonra faaliyetleri sebebiyle ondan uzaklaştı (Soğukoğlu,2011:15; Lescot, 1993:28-29; Fakr û zaruret içindeki halkı ağalara karşı bilinçlendiren Şeyh, kısa süre sonra yöre halkı üzerinde hukuki ve iktisadi baskı kuran ve Fransızların desteklediği ağalarla karşı karşıya geldi ve kendisine kesin bir itaatle bağlı olan müritleri ağalara karşı mobilize ederek onlara karşı direnmeyi telkin etti.



Hareket sosyal karakteri itibarıyla ağalık karşıtı bir görünüm arz etmektedir. Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe, Fransızca, Gürcüce, Çerkezce, Pomakça, Lazca, Arnavutça, Bulgarca ve Romanca konuşabildiği söylenen, Kürt Dağı bölgesinde verdiği Cuma vaazlarıyla meşhur olan Halil Efendi’nin binlerce Kürt müridi olur. Bu arada Fransızlarla işbirliği içindeki aşiret ağalarının husumetini de üzerine çeker. Başta İbrahim Hananu olmak üzere ‘’Kütletü’l-Vataniye’’nin liderleriyle temas kurarak Fransız manda rejimine karşı Kürt Dağı’nda halkı bilinçlendirmeye başlar.



Suriye’nin Kuzey Batısında Fransız işgalcilere karşı silahlı mürid hareketi başlatan Nakşibendi Şeyhi İbrahim Halil Efendi Türkiye’ye teslim olmasının ardından 1941’de Manisa’da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Menderes Hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve bazı yakınlarının köylüleri mağdur ettikleri ve bazı suiistimaller yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye veren Halil Efendi 1951 yılında silahlı bir saldırıya uğrayarak ağır yaralanır.



İyileştikten sonra Başbakan Menderes nezdinde yaptığı girişimler akim kalır. Nihayet, 1952 yılının nisan ayı sonlarında, azmettiricisi aile efradı tarafından bilinen kiralık katiller tarafından evinden tarlaya giderken pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Müritlerinin iddialarına göre cinayet gereği gibi soruşturulmayarak üzeri örtülmüştür.