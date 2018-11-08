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OECD açıkladı: Antibiyotiklere dirençli bakterilerin artışı büyük risk

OECD'nin yaptığı araştırmaya ilişkin hazırlanan raporda, antibiyotiklere dirençli bakterilerin, önlem alınmaması halinde 2030 senesinde kadar Avrupa'da 2,4 milyon kişinin ölümüne neden olabileceği söylendi. Avrupa'da en riskli ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:47
OECD açıkladı: Antibiyotiklere dirençli bakterilerin artışı büyük risk

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmamasının, 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

2,4 milyon kişi ölebilir

OECD, antibiyotik ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bir rapor yayımladı. Raporda, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin artmasını engelleyecek önlemler alınmaması durumunda gelecek 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi. Ayrıca raporda, küçük ve basit önlemler alınarak enfeksiyondan kaynaklanan 4 ölümden 3'ünün önlenebileceği vurgulandı.

3,5 milyar dolar harcandı

Hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3,5 milyar dolar harcandığı kaydedilen raporda, bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

En riskli ülke Türkiye

OECD’nin yayınladığı raporda antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derece etkili olduğu ülkelere göre sıralandı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada olduğu öğrenildi. Antibiyotiklerin Türkiye’deki hastalar üzerinde en az etkili olduğunun ortaya çıktığı raporda Türkiye’yi sırası ile Yunanistan ve Güney Kore takip etti. OECD raporunda, bu ülkelerde bakterilere karşı direncin İzlanda, Hollanda ve Norveç'e göre 7 kat daha düşük olduğu ifade edildi.
Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde bakterilere karşı direncin yüksek olduğu bilgisine de yer verildi. (İHA-AA)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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