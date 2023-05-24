24 Mayıs 1957: Devlet adamı/Yazar İbnü’lemin Mahmut Kemal'in vefatı

Sultan II. Abdülhamid devri mutasarrıflarından, Sadrazam Yusuf Kâmil Pâşa’nın mühürdarı Mehmed Emin Paşa’nın ve Hamide Nergis Hanım’ın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Resmî öğrenimi düzenli değildir. Süleymaniye’deki Şehzâde Mekteb-i Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra bir müddet Mekteb-i Mülkiye’ye devam ettiyse de mezun olamadı. Mekteb-i Hukuk’un derslerine dinleyici olarak devam etti. Aynı şekilde dinî bilgilerini ilerletmek maksadıyla bâzı medrese ve câmi derslerini takib etti.







İbnü’lemin’in asıl kültürü hususî olarak aldığı derslerinden gelir. Çocukluğundan itibâren Mehmed Âkif’in babası müderris İpekli Tahir Efendi’den Arapça okudu. Ayrıca yine devrinin iyi hocalarından Farsça, İran edebiyatı, Fransızca ve hat dersleri aldı. İçinde doğduğu ve ölümüne kadar ayrılmadığı baba evi bu kültür ve mâlûmâtının gelişmesinde büyük rol oynar.



Süleyman Nazif’in “Dârü’l-Kemâl” adını verdiği, Emin Pâşa Konağı veya Sarı Konak diye meşhur olan bu ev Beyazıtta, şimdiki Bakırcılar Çarşısı içinde idi. Devrin, başta devlet adamları olmak üzere âlimleri, mûsikîşinasları, şâirleri, edipleri, hattatları bu konağın müdavimleri idiler. İbnü’lemin bu çevrede devrin pek çok meşhur şahsiyetini tanıdığı gibi, onların İlmî sohbetlerini, musiki fasıllarını dinleyerek büyüdü. Aynı şekilde babasına refakat ederek çocukluk ve gençlik yıllarını bu şahsiyetleri evlerinde ziyaret ederek geçirdi.







İlk resmî görevi Sadâret dâiresinde Vilâyât-ı Mümtâze ve Muhtâre Kalemi memurluğudur (1889). Daha sonra sırasıyla şu görevlerde bulundu: Sadâret Mektubî Kalemi (1892), Vilâyât-ı Sitteyi Teftiş ve Islahat Komisyonu (1895), telarar Sadâret Mektûbî Kalemi (1896), aynı kalemin müdürü (1908), Müdevvenât Müdürü (1914), Takvim-i Vekayi Müdürü (1921), Divan-ı Hümayun Beylikçiliği (1922), Düyûn-ı Umûmiye (1922), Vesâik-i Târihiyye Tasnif Heyeti Reisi (1924), Türk ve İslâm Âsârı Müzesi Müdürü (1927). Aynı zamanda kurulmasında önemli rol aldığı bu müzenin müdürlüğünden 1936’da emekliye ayrıldı.



İbnü’lemin Mahmut Kemal, bu görevlerinin dışında milletlerarası bâzı İlmî kongrelerin ve Türk Târih Encümeni’nin de üyesi idi. Ayrıca Kütüphaneler Tasnif Komisyonu ve İslâm Ansiklopedisi Müşavirliğinde bulunmuştur.







Görevleri dolayısiyle tanıştığı Avrupalı devlet başkanlarından nişanlarla taltif edilmiştir. 24 Mayıs 1957’de ölen İbnülemin, Merkezefendi’deki âile kabristanına defnedilmiştir.