THY- Noukşot
0553 313 94 23

24 Kasım Öğretmenler Günü

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan:- "Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'si, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir"- "Fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum"

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:55
24 Kasım Öğretmenler Günü

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin, ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerin omuzları üzerinde yükseleceğini belirterek, "Fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Pekcan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin geçmişini bilen, geleceğe güvenle bakan, okumayı ve araştırmayı seven, iyi ahlaklı, milli değerlerine sahip çıkan, insana ve emeğe değer veren nesiller yetiştirmek gibi önemli ve kutsal bir görevi ifa ettiklerine işaret eden Pekcan, onların çocuk ve gençleri sevgi, sabır, özveriyle eğiten, hiçbir zorluktan kaçınmayarak her şartta görev yapan, kattıkları değerle toplumun sadece bugününe değil yarınlarına da şekil veren, bilimin ve aydınlık düşüncenin yorulmaz neferleri olduğunu kaydetti.

Pekcan, öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin, ülkeyi orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine kısa sürede çıkaracağından şüphe duymadıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'si, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anarken, tüm fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:55
  1. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  2. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti'nin Bolu'da Fatih Metin, Burdur'da Deniz Kurt, Bursa'da Alinur Aktaş'ı belediye başkan adayı gösterdiğini bildirdi.
    1. Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti'nin..
    2. AK Parti Belediye Başkanı Adayları..
    3. Nesrullah Tanğlay kimdir?
    4. Erdoğan, belediye başkanlığı için..
    5. MediaMarkt’tan "Şahane rekor"
    6. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı..
    7. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    8. Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus..
    9. Cafer Özdemir kimdir?
    10. MEB'in genel müdür atadığı Burcu..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    12. Gelincik hikayesi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel..
    14. Minibüs direğe çarptı:2 kişi araçta..
    15. Şener, Kılıçdaroğlu’na Abdullah Gül’ün..
    16. Adıyaman AK Parti belediye başkan..
    17. Süleyman Kılıç kimdir?
    18. Süleyman Kılıç kimdir?
    19. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    20. Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!