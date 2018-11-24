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24 Kasım Öğretmenler Günü

- TFF ile "3 büyükler" kutlama mesajı yayımladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
24 Kasım Öğretmenler Günü


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile "3 büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin aydınlık geleceği için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, çağdaş eğitimin mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman imzasıyla kulübün resmi sitesinde yer alan mesajda, şu görüşler paylaşıldı:

"Bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilişinin 90. yıl dönümü ve bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının 37. yılı. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunar, Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Ülkemizin en önemli ihtiyacı eğitimdir. Değerli öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla yetişen gençler, milletimizin teminatıdır. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diler, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarım."

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle de ifade ettiği gibi, ülkemizin yarınlarına emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise, "Cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaş eğitimin, bilimin ve uygarlığın mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ülkemizin ve ulusumuzun aydınlık geleceği için emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.




Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
  1. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

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