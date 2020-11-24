24 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 24 Kasım "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 12 bin 672'ye yükseldi. 7 bin 381 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 460 bin 916'ya ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 3 bin 678 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569 oldu. Son 24 saatte 162 bin 231 test yapıldı. Ağır hasta sayısı 4 bin 543, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.