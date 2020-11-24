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Korona Virüs 24 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

24 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 161 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 12 bin 672 oldu. 7 bin 381 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 460 bin 916'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:47:00 -
24 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 24 Kasım "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 12 bin 672'ye yükseldi. 7 bin 381 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 460 bin 916'ya ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 3 bin 678 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569 oldu. Son 24 saatte 162 bin 231 test yapıldı. Ağır hasta sayısı 4 bin 543, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

 

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