17 Eylül 1917’de Garbiye vilâyetinin merkezi Tanta’ya bağlı Şübrannemle köyünde doğdu. Sekiz yaşında Kur’an hıfzını tamamladı. Sonra Ezher’de öğrenim gördü. Sesinin güzelliği ve Kur’an tilâveti konusundaki üstün kabiliyeti onu Kur’an ilimleri alanında çalışmaya yöneltti.



İlk resmî görevine Vizâretü’l-evkāf’a bağlı Meşîhatü’l-mekārii’l-Mısriyye’de kāri olarak başladı ve el-Mescidü’l-Ahmedî’de görevlendirildi. 1944’te Kahire Radyosu’nda Kur’an okuyacak hâfızların seçiminde birinci oldu. 1955’ten itibaren kārilik görevine el-Mescidü’l-Hüseynî’de devam etti. Bu arada mekāriü’l-Mısriyye müfettişliği görevine tayin edildi; burada başkan yardımcısı, ardından da başkan oldu (1961). el-Cem‘iyyetü’l-âmme li’l-muhâfazât ale’l-Kur’âni’l-Kerîm’in başkanı Lebîb es-Saîd tarafından ön hazırlıkları tamamlanan, Kur’ân-ı Kerîm’in meşhur on kıraatinin ikişer râvisinin okuyuşu ile sesli kaydının yapılması çalışmalarına, Husarî’nin hemen bütün İslâm dünyasında yaygın olan Âsım b. Behdele kıraatinin Hafs rivayetini seslendirmesi ve kaydının yapılmasıyla başlandı. Bu kayıt 18 Eylül 1961’den itibaren Kahire Radyosu’ndan yayımlandı. Daha sonra kurulan bir Kur’an radyo istasyonu Husarî’nin bu kaydını yaklaşık on yıl yayımladı. 1964’te Nâfi‘ kıraatinin Verş, 1968’de aynı imamın Kālûn ve Ebû Amr b. Alâ kıraatinin Dûrî rivayetleri de Husarî tarafından okundu ve kayıtları yapıldı.







Şöhreti Mısır hudutları dışına çıkan Husarî, ölçülü ve örnek tilâvetiyle bilhassa Arap İslâm dünyasına ve Uzakdoğu’ya önderlik ediyordu.







1968’de İttihâdü kurrâi’l-âlem başkanlığına seçildi. Ayrıca Mecmau’l-buhûsi’l-İslâmiyye li-şuûni’l-Kur’ân’a uzman üye olarak tayin edildi. Başta Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnâsır ve Hüsnü Mübârek olmak üzere birçok devlet başkanı tarafından ödüller takdim edildi.







BM’de, ABD kongresinde ve İngiltere Parlamentosu’nda Kur’an okuyan ilk kāri olan Husarî’nin gönüllere heyecan veren nağmeleri birçok kişinin müslüman olmasına vesile oldu. Bir çok ilmi esere de imza atan Husarî 24 Kasım 1980’de vefat etti.