Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'ın kaybedenini örnek aldı! "Dip dalga geliyor"

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

Aday belirleme sürecinde Muharrem İnce'nin adı sık sık geçse de Kemal Kılıçdaroğlu, partideki en büyük rakibini pasifize etmek adına aday göstermemişti.

Dip dalga çıkışı

İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında anketlerin sorulması üzerine; "Benim hiçbir zaman anketlere bu kadar inanasım gelmemişti. Sokakta nasıl bir diyaloğum varsa bugün anket sayfalarından da önüme onlar dökülüyor. Arayış içinde bir toplum var. Bu dediğiniz dip dalga olabilir ama ben onu hissediyorum. Bir değişim, yeni bir başlangıç arzusu çok üst seviyede var." ifadelerine yer verdi.

İnce de aynını söylemişti

Ekrem İmamoğlu'nun bu söylemleri, 24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin seçim dönemindeki sözlerini akıllara getirdi. İnce de değişim arzusunu belirtmek için; "Dip dalgası diyorlar ya öyle değil. Bu Tsunami. Bu benim uykularımı kaçırıyor. Sorumluluk duygusu. Eyvah diyorum, ekonomik kriz kapıda. Bunu yapacağız, kimsenin kuşkusu olmasın." demişti.