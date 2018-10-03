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GENAR: İstanbul, Ankara el değiştirmez, İzmir AK Parti'ye geçebilir

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili doğru tahminlerde bulunan GENAR, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’nın el değiştirmeyeceğini, ittifak yapılırsa İzmir’in AK Parti’ye geçebileceğini açıkladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:55
GENAR: İstanbul, Ankara el değiştirmez, İzmir AK Parti'ye geçebilir

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programının konuklarından biri GENAR Başkanı İhsan Aktaş oldu.

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını bilen şirketlerden biri olan GENAR'ın başkanı, yerel seçimlere ilişkin tahminlerini açıkladı.

İstanbul ve Ankara el değiştirmez 

3 büyükşehir hakkında veriler üzerinden konuşan İhsan Aktaş, İstanbul ve Ankara'nın AK Parti'de kalacağıını söyledi.

İttifak, İzmir'i AK Parti'ye kazandırır 

İzmir'deki durumun farklı olduğunu belirten GENAR Başkanı; İyi Parti'nin İzmir'de oy oranının yüksek olduğunu, CHP'nin bu durumda oy kaybedeceğini belirterek; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda İzmir'i kazanacağını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:55
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  10. ihsan aktaş
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