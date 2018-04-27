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'24 Haziran'dan sonra bakanlık sayısı azalacak'

Başbakan Yıldırım, yeni sistem geldikten sonra bakanlık sayısının azalacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum" dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 21:57
'24 Haziran'dan sonra bakanlık sayısı azalacak'

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, yeni sistemle birlikte bakanlık sayısının azalacağını açıkladı. 

"Bakanlıkların sayısı azalacak. Tabii ona Cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum. Sayı vermem doğru olmaz ama azalacağını söylerim. Çünkü en baştan başbakan yok, başbakan yardımcıları yok kafadan 20’nin altına düştü. Organizasyon şeması üzerinde şu anda komisyonlar oluşturduk. Yerel yönetimler, merkezi yönetim, bürokrasi, bağlı, ilgili kurumlar, planlama, strateji bütün bu alanlarda uzmanlar çalışıyor. 7 tane komisyon var. Ne olacak? Ekonomi ile ilgili bakanlıklar bir araya toplanır. Mesela altyapı, kalkınma… Altyapıda ulaştırma var, enerji var, şehircilik var… Bunlar da kendi aralarında olabildiğince sadeleştirilecek."

Yıldırım, Abdullah Gül'ün olası adaylığı için şunları söyledi:

"Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız, AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok. Başka yerlere savruldu gitti. 'Ben partimin yanındayım' demeliydi."

Yıldırım, bugünkü Saadet Partisi'nin Necmettin Erbakan ile alakası olmadığını savundu. 

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'da milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunacağını söyledi. 

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:57
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Binali Yıldırım
  4. Abdullah Gül
  5. Erbakan

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