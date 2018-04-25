24 Haziran'da evlenecekler dikkat! YSK uyardı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenlerin cevap beklediği soruya TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.25 Nisan 2018 Çarşamba 09:05
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenlerin cevabbeklediği soruya TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.
Habertürk'ün haberine göre Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.
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