0553 313 94 23

Gezici Araştırma'dan komik Mart 2019 Yerel Seçim anketi

24 Haziran Genel Seçimleri’nden önce, “Seçim 2’inci tura kalırsa Akşener Erdoğan’ı geçer” şeklinde komedi açıklamalarda bulunan Gezici Araştırma, Mart 2019’da yapılması planlanan Yerel Seçimler için de gülünç bir anket paylaştı.

09 Ekim 2018 Salı 14:07
Gezici Araştırma'dan komik Mart 2019 Yerel Seçim anketi

Gezici Araştırma, AK Parti'nin büyükşehirlerde kazanamayacağını iddia etti. Şirket, saha çalışmalarının ışığında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir değerlendirme raporu paylaştı. Diken'in aktardığına göre, anketlerle ilgili noktasal rakamsal sonuçları paylaşmayan şirketin AK Parti'nin alacağı sonuca odaklı analizlerinden satır başları şöyle:

-MHP'li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.

“Büyükşehirleri kazanması zor”

-AK Parti'nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40'ın altında.

-AK Parti'nin MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.

-HDP'li seçmen yerel seçimlerde sessiz bir duruş göstermekte ve seçmen davranışı konusunda önemli bir emare ortaya koymamakta. Kürt seçmenlerin hâlihazırda ilk partisi AK Parti.

-Adayların belirlenmesi konusunda ise her ne kadar büyükşehir olmasına rağmen hemşerilik bağları İstanbul'da seçmen davranışı ve oy verme teamülleri açından önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

-Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülüyor.

“AK Parti modern, eğitimli insanlara yönelecek”

-Yerel seçim cumhurbaşkanlığı sisteminin de ruhuna uygun olarak özellikle AK Parti açısından geleneksel kalıpların dışından modern, eğitimli, ekonomik ve sosyal anlamda bağlantıları kuvvetli insanlardan oluşacak.

-AK Parti Ankara'da özellikle kamuoyu tarafından yakından tanınan, imajı ve popülaritesi yüksek milliyetçi kesime hitab edebilecek bir adayla seçimlere girecek.

-İzmir'de AK Parti seküler çizgide, göçmen, modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimal dahilinde.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. anket
  6. gezici araştırma şirketi
  7. ak parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 'şüpheli 2 uçak' didik didik arandı!
    1. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 'şüpheli 2..
    2. Bebeklerde bağırsak tıkanması
    3. Kendi ölüm salasını kendisi okudu!..
    4. Kurtulma çabası... Hapisten aday olacak!
    5. İşte ASELSAN'ın yeni savaş canavarı
    6. Suudi yetkililer, Türk uzmanları..
    7. Gaziantep'te dolmuşçular birbirine..
    8. Hakaretler yağdırdı, konukluğu..
    9. İşte Albayrak'ın açıklamalarına..
    10. Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26..
    11. Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun..
    12. Evin balkonunda dehşeti yaşadılar!..
    13. Karnınızda sertlik ve şişkinlik varsa...
    14. İğrenç olay! 'Hiçbir kadın asla yalnız..
    15. Patates suyu mideye çok iyi geliyor
    16. Akar, Hava Harp Okulu yeni..
    17. ‘Kimse dinime hakaret edemez’
    18. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    19. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa..
    20. İBB'den gemi kazası açıklaması!
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu