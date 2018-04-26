Kamuda devrim gibi değişiklik! 24 Haziran'dan sonra başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'de kamu kurumlarında da devrim niteliğinde değişiklikler olacak. Yeni dönemde artık üst kademe yönetici sınıfı oluşacak. Yani genel müdür ve üstündeki pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip görev yapacak. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, vali, kurum başkanları, kurul başkanları gibi görevdekiler 5 yıllık süre ile atanacaklar. Bu süre bitiminde görevler kendiliğinden sona erecek. Bakan yardımcılığı makamı kaldırılacak. Yerine siyasi müsteşarlık görevi gelecek.

GENÇLER AİLE BAKANLIĞI'NA



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki gençlik bölümüne ait görevler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak. Her bakanın 20 danışmanı olabilecek. Bunlar aynen TBMM'deki sözleşmeli personel çalıştırma usulleri gibi kadroya alınacak. Görev süreleri bittiğinde sözleşmeli süresi de bitecek. Başbakanlık'ta görev yapan personel istekleri doğrultusunda tercihleri dikkate alınarak diğer kamu kurumlarına nakledilecek. Kimsenin hak kaybı olmayacak. Personel tercihleri Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlardaki icracı kurumlar bakanlıklara dağıtılacak. Başbakanlık müfettişlerinin Devlet Denetleme Kurumu'na geçişi düşünülüyor.