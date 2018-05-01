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İlk cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapıldı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı. Seçimler için adaylık başvurusuna bulunan ilk isim Doğu Perinçek oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 12:37
İlk cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapıldı

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için başvurular başladı. Seçimler için adaylık başvurusuna bulunan ilk isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.

Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu’na cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Perinçek, yaptığı açıklamada, “90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek’i cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçesi var” dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:37
  1. Doğu Perinçek
  2. Vatan Partisi
  3. Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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