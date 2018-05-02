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24 Haziran için ABD'nin son kozu!

Türkiye'nin İran ve Rusya ile yapacağı ticarette doları rafa kaldırma kararından sonra S&P, notumuzu düşürerek seçimler öncesi tarafını seçti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:24
24 Haziran için ABD'nin son kozu!

24 Haziran’da yapılacak seçimlerden önce Türkiye’ye karşı yine ekonomik bir operasyon başladı. Bu operasyonun baş aktörü ise Amerika.

New York merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

BB’DEN BB-‘YE

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunun “BB”den “BB-“ye, yerli para cinsinden notunun “BB+”dan “BB”ye düşürüldüğünü, görünümünün “durağan” olduğunu bildirdi.

ENFLASYON BAHANESİ

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, kurdaki değer kaybının ve oynaklığın finansal istikrara yönelik bir risk olduğu belirtilerek Türkiye’deki yüksek enflasyon ile birlikte kötüleşen cari ve mali açık gibi “makro ekonomik dengesizliklere” değinildi.

TİCARETTE DOLAR RAFA KALKTI

Türkiye’nin İran ve Rusya ile yapacağı ticarette doları kullanmayacak olması, Amerika’da büyük bir rahatsızlığa neden olmuştu.

New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşunun bu kararı, ilişkilerin serin olduğu Amerika’nın politakasının ürünü olarak değerlendirildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:24
  1. Türkiye
  2. Standard&Poor’s (S&P)
  3. kredi derecelendirme kuruluşu
  4. ABD
  5. 24 haziran seçimleri

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