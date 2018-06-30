RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

AB liderleri göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye’ye mülteciler için vaat edilen 3 milyar euro yardım paketi onaylandı. AB Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euroluk mali desteğin serbest bırakılmasının yanı sıra AB Afrika Fonu’na 500 milyon Euro transfer edilmesi kararı yer aldı.

Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, “24 Haziran seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar vermiş olması bizim açımızdan iyi bir karar. Sığınmacılarla ilgili maliyetin paylaşılması yönünde AB’nin uzun süreden beri Türkiye’ye sözü vardı. Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. 24 Haziran bir milattır. İlerleyen günlerde Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkelerle olan ilişkilerimiz benzer şekilde daha iyi noktada gidecek. Ortadoğu ile olan ilişkilerimiz düzelme imkanı gösterecek” şeklinde konuştu.

ANGELA MERKEL: TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ İŞLER YAPIYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konseyi zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar avro vereceklerini belirterek, “Sığınmacıların bakımı için, Türkiye bu konuda olağanüstü işler yapıyor” seklinde konuştu.