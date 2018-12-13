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24. Gezici Film Festivali sona erdi

13 Aralık 2018 Perşembe 20:53
24. Gezici Film Festivali sona erdi

KASTAMONU (AA) - Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 24'üncü Gezici Film Festivali, Kastamonu ayağının tamamlanmasıyla sona erdi.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen festivalin sonunda, Tolga Karaçelik'in "Kelebekler" filmi gösterildi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Soydan, yaptığı açıklamada, gezici festivali 5'inci kez Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivalin verimli geçtiğini söyleyen Soydan, "13 filmin gösterildiği Kastamonu ayağında filmlere karşı büyük ilgi gösterildiğini söyleyebilirim. Yerli ve yabancı yönetmenlerden birçok konuğumuz oldu. Konuklarımız buranın atmosferini gördü ve mutluluklarını dile getirdi." dedi.

Kastamonu'da festivalin geleneksel hale dönüştüğünü dile getiren Ersoy Soydan, "Her yıl bu dönemi iple çekiyoruz. Birbirinden güzel filmleri izleyiciyle buluşturuyoruz. Bu sene çocuk filmlerimiz de oldu. Küçük sinemaseverler de salonları doldurdu." diye konuştu.

24'üncü Gezici Film Festivali, Ankara ve Sinop'un ardından Kastamonu'daki gösterimlerinin tamamlanmasıyla son buldu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:53
  1. Gezici Festival
  2. Kastamonu
  3. sinema festivali

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