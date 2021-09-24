24 Eylül 1921: Franklin Boullun’un yeni Türkiye’nin yöneticileri ile görüşmesi

İngiliz Kuvvetleri’nin komutanı General Harrington, tarafsız bölgeyi hızla silahlandırıyor; Ajax zırhlısı ilk takviye birliklerini Çanakkale’de karaya çıkartıyordu.



Tam bu sırada Fransızlar, Türklerle savaşmayacaklarını açıkladılar. Marmara’nın doğu bölümünde ise Türk askeri sahile yaklaşmış, İstanbul kapılarına dayanmıştı. Böylesine kritik bir ortamda Fransa’nın en ünlü siyaset adamlarından Franklin Bouıllon, bir Fransız savaş gemisiyle İzmir’e geldi ve Mustafa Kemal Paşa’yla 28 Eylül’de görüştü.



Bu görüşmede Başbakan Rauf Bey ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey de hazır bulundular. Görüşmenin başında, Bouillon’un Mustafa Kemal Paşa’ya yaptığı müracaatın TBMM hükümetine yapılmış gibi kabul edileceği kararlaştırıldı ve müzakerelere öyle başlandı.

Çünkü Bouillon da İzmir’e gelişinin, İtalya ve İngiltere hükümetlerinin onaylarıyla olduğunu söylemişti.