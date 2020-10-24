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Korona Virüs 24 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

24 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi. Hasta sayısı ise 2 bin 91 artarak 359 bin 784'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:47:00 -
24 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2091 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 69 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 727'ye, toplam vaka sayısı ise 359 bin 784'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1573 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 313 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, ağır hasta sayısı 1699, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

"Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

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