24. Dönem POMEM mülakat sınavı 30 Temmuz’da başlayacak Emniyet Genel Müdürlüğü, 24.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 24. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) giriş sınavı ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını geçen adaylar için mülakat sınav tarihlerinin açıklandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24. dönem POMEM giriş sınavı “ön sağlık kontrolü” ve “fiziki yeterlilik” aşamasını başarıyla geçen adayların mülakat sınavı 30 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihlerinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacağı belirtildi.

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