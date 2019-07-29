0553 313 94 23

24. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgeleri (önlisans lisans) sorgula

POMEM sınavları ne zaman son dakika. 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavı Belgeleri ve Tarihleri. 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri açıklandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34
24. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgeleri (önlisans lisans) sorgula

POMEM sınavları ne zaman son dakika. 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavı Belgeleri ve Tarihleri. 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri açıklandı.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Genel Müdürlüğü POMEM sınavları. 24. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

POMEM sınav giriş belgesi için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34
  1. 24. Dönem POMEM mülakat sınav giriş belgeleri sorgula
  2. POMEM sınavları ne zaman son dakika
  3. pomem giriş belgeleri
  4. bekçilik sözlü mülakat giriş belgesi
  5. 24. pomem
  6. bekçilik sınavı sınav giriş belgesi
  7. 24 dönem pomem sınav giriş belgesi
  8. pomem sınavı
  9. pomem gerekli belgeler açılmıyor
  10. bekçilik mülakat yerleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya’da cezaevinde ayaklanma: 52 ölü
    1. Brezilya’da cezaevinde ayaklanma: 52..
    2. Partililerden Meral Akşener'i zora..
    3. Denizde boğularak ölen asker son..
    4. AK Partililer Malatya’da çay içeçek
    5. Peru'da trafik kazası: 19 ölü
    6. Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme..
    7. Gaziosmanpaşa’da çatı yangını
    8. Christian Luyindama kimdir nerelidir?..
    9. Lübnan'da Filistinlilere yönelik..
    10. Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümlü kaza
    11. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı..
    12. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı..
    13. BM İnsani Yardım Koordinasyon..
    14. Ustalık ve kalfalık belgelerini..
    15. Salda Gölü nerede? Salda'ya nasıl..
    16. Dolar sert düştü!
    17. Bingöl'de otomobil şarampole devrildi:..
    18. İşte Ultraslan'ın boykot kararı aldığı..
    19. Mustafa Cengiz, Luyindama ile bir..
    20. BM'den Libya'da ateşkes ve..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı