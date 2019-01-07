24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis alımları 2019

POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Polis alımları ne zaman yapılacak? 2019 yılında alınacak memur adayları için ne zaman alım yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı 24. Dönem POMEM başvuruları için tarih açıkladı mı? 2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 24. Dönem POMEM polis alımlarının tarihi merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı tarihler sorgulanan konular arasında yer alıyor.Buna göre 2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

24. dönem POMEM barşvuru tarihi belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde paylaşılacaktır.

POMEM Nedir?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.