KASTAMONU (AA) - Kastamonu''nun Cide ilçesinde "24. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Festival kapsamında, yazar Rıfat Ilgaz'ın doğduğu evin bahçesinde resim sergisi açıldı. Açılışın ardından Cide Belediyesine kadar yürüyüş düzenlendi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Cide Belediyesi Konferans Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, festivali 24. kez arka arkaya yapmanın bir ilçe için çok büyük başarı olduğunu söyledi.

Festivallerin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Festivalleri bizler yüzyıllara dayanan geleneklerimizi yaşatmanın yanı sıra günümüzde var olan değerleri ayağa kaldırıp ileriye götürmek için fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Cide'nin kültürel ve turistik güzellikleriyle ön plana çıktığını anlatan Karadeniz, "Sarı yazma hepimizin boynunda. Sarı yazmayı gördüğümüzde hepimizin aklına Cide geliyor. Sarı yazma adeta Cide'mizin bir logosu." diye konuştu.

Rıfat Ilgaz’ın çok önemli bir yazar olduğunu dile getiren Karadeniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onu diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Birçok yazar yazdığı dönemde çok popüler olup çok okunabiliyor ama daha sonraki dönemlerde isimleri sönüp gidiyor. Bazı yazarlar da var ki sanatsal anlamda çok değerli eserler yazıyor ama eserleri çok kısa sürede klasik eser oluyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Rıfat Ilgaz bugün aramızda olmamasına rağmen güncel olarak yaşıyor. Eserleri bugünün gençlerine ve çocuklarına hitap edecek eserler. Bu anlamda çok değerli. Bu değeri hem ilçemizde hem de ülkemizde yaşatmamız gerekiyor."

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise Rıfat Ilgaz'ın düşüncelerini her zaman açık bir şekilde ifade etmekten çekinmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman daha iyisi mümkün diyen bir kuşağın temsilcisi olmuştur. Çocuklar için, bizler için, bu ülke için yazmıştır. Şiirleri, kitapları yasaklanmıştır ama o bıkmadan usanmadan yazmıştır. Onun eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu da yıllar önce başlatılan festivalin 24'üncüsünü yapmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Rıfat Ilgaz'ın Cide sevdalısı olduğunu anlatan Mutlu, "Havasını soluduğu, suyunu içtiği bu topraklara en büyük hizmeti Cide'ye sahip çıkarak yapmıştır. Rıfat Ilgaz'ın en büyük özelliği Cide'de doğması değil Cideli olmasıdır." dedi.

Festivalde kültürel etkinliklere geniş yer verdiklerini ifade eden Mutlu, "Bizler Rıfat Ilgaz'ın adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çabalamaktayız. Bu festival sadece konser niteliğinde değil. Rıfat Hoca'mıza yakışır bir şekilde kültürel faaliyetlere geniş yer vermek için emek harcadık." diye konuştu.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz ise festivalin bölgenin ön önemli festivali olması gerektiğini dile getirerek, "Sarı yazma onun en çok sevdiği temaydı. Cide'nin sarı yazmalı kadınlarının kültür ve sanatımıza nasıl sahip çıktığını göstererek gurur duyardı. Yazdığı sarı yazma da bunun sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Açılışa, Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve vatandaşlar katıldı.

Üç gün sürecek festival kapsamında, şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirilecek.