24 bin kişiyi istihdam eden dünya devi iflas için başvurdu

Kaliforniyalı kamu kuruluşu Pacific Gas & Electric, (Pasifik Gaz ve Elektrik) eyalet tarihindeki en ölümcül yangınlar sonrasında milyarlarca dolarlık borçlarla karşı karşıya kalmasının ardından bu sabah iflas koruması için başvuruda bulundu.

Yangınlar zarara uğrattı

Şirketi iflasa sürükleyen süreç Kuzey Kaliforniya'daki orman yangınları sonrasında ortaya çıktı. Yangınlar sebebiyle dev şirket milyarlarca dolarlık zarara uğradı. Yangınlar sonucu şirketin piyasa değerinin dörtte üçünün ortadan kalktığı, genel müdürünün görevinden ayrıldığı ifade edilirken yangınlardan kaynaklı yükümlülüklerinin ise 30 milyar doların üzerine çıktığı ifade edildi.

5.5 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor

İflas için mahkemeye başvuran dev kuruluş Kuzey ve Orta Kaliforniya'da yaklaşık 16 milyon kişiye doğal gaz ve elektrik sağlıyor. İflasın iki yıl sürmesinin beklediğini ve işlem sırasında operasyonlarını finanse etmek için 5.5 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

24 bin kişi çalışıyor

24 bin kişiyi istihdam eden şirket, özkaynaklarının yaklaşık yüzde 1'ine sahip bir koruma fonu olan BlueMountain Capital’in eleştirisine maruz kaldı.