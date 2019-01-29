0553 313 94 23

24 bin kişiyi istihdam eden dünya devi iflas için başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kuruluşlarından olan PG&E şirketi iflas başvurusunda bulundu.

29 Ocak 2019 Salı 19:32
24 bin kişiyi istihdam eden dünya devi iflas için başvurdu

Kaliforniyalı kamu kuruluşu Pacific Gas & Electric, (Pasifik Gaz ve Elektrik) eyalet tarihindeki en ölümcül yangınlar sonrasında milyarlarca dolarlık borçlarla karşı karşıya kalmasının ardından bu sabah iflas koruması için başvuruda bulundu.

Yangınlar zarara uğrattı

Şirketi iflasa sürükleyen süreç Kuzey Kaliforniya'daki orman yangınları sonrasında ortaya çıktı. Yangınlar sebebiyle dev şirket milyarlarca dolarlık zarara uğradı. Yangınlar sonucu şirketin piyasa değerinin dörtte üçünün ortadan kalktığı, genel müdürünün görevinden ayrıldığı ifade edilirken yangınlardan kaynaklı yükümlülüklerinin ise 30 milyar doların üzerine çıktığı ifade edildi.

5.5 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor

İflas için mahkemeye başvuran dev kuruluş Kuzey ve Orta Kaliforniya'da yaklaşık 16 milyon kişiye doğal gaz ve elektrik sağlıyor. İflasın iki yıl sürmesinin beklediğini ve işlem sırasında operasyonlarını finanse etmek için 5.5 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

24 bin kişi çalışıyor

24 bin kişiyi istihdam eden şirket, özkaynaklarının yaklaşık yüzde 1'ine sahip bir koruma fonu olan BlueMountain Capital’in eleştirisine maruz kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:32
  1. PG&E
  2. Kalifornia
  3. ABD
  4. Pacific Gas & Electric

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan AB'ye nükleer anlaşma uyarısı: Avrupa için ağır sorunlar doğuracak
    1. İran’dan AB'ye nükleer anlaşma..
    2. Binali Yıldırım'ın yerine geçecek isim..
    3. Kuveyttürk'te ATM'den cep telefonuna..
    4. 'Otobüsü PKK yaktı' demişlerdi! Gerçek..
    5. 24 bin kişi çalıştıran dünya devi..
    6. Bolu'da aranan gencin cesedinin..
    7. Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    8. BM raportörü ile Başsavcı Fidan'ın..
    9. HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    10. Guaido itiraf etti! 'Evet konuştuk'
    11. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    12. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    13. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    14. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    15. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    16. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    17. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    18. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    19. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    20. Galatasaray'a Ze Luis'ten kötü haber!
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019