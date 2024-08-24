24 Ağustos 2011: Ferruh Ertürk'ün vefatı (Akademisyen)

Prof. Dr. Ferruh Ertürk, 1949 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara Maarif Kolejinde tamamladı. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1974’de aynı bölümde Master derecesini aldı. 1977 yılında ABD’nin Iowa State Üniversitesinde Kimya Mühendisliği Bölümünde Doktora unvanını aldı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girerek Dr. Asistan olarak göreve başladı. 1982’de aynı üniversitede Doçent unvanını aldı. 1982 - 1989 yılları arasında Cidde King Abdülaziz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.







1989’da Türkiye’ye döndükten sonra 1989 - 1990 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ne girdi. 1991 yılında profesör kadrosuna atanan Ertürk vefatına kadar YTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.



Adalar Kültür Derneği’nin değerli üyelerinden Ferruh Ertürk 25 yılı aşkın bir zaman diliminde Büyükada ve Adalar konulu tablolarıyla yurtiçi ve yurtdışı özel koleksiyonlarda yer almış, yöresinden izlenimlerini eserlerine aktarmış bir ressamdır.



Yıllar boyu Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, Ada Dostları Derneği, Adalar Kültür Derneği, Adalar Vakfı kurucu üyelikleri ile sanata ve sosyal yaşama katkı sağlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleriyle yayın hayatında yer alan Ertürk, ayrıca yıllar boyu Adalar gazetesinin yayın koordinatörlüğünü yapmış, 2005 yılından beri de “ADA Gazetesi”ndeki köşesinden okurlara seslenmiştir.