24 Ağustos 1961: CHP’nin 15. Olağanüstü Kurultay İçin Toplanması

Kurultaya hazırlanan partinin genel sekreteri Kasım Gülek ve grubu, hiçbir şekilde İsmet Paşa ve grubu ile bir kavgaya girmek istemiyorlardı. Onun için Kasım Gülek, sessiz ve derinden siyasetini güdüyordu. Bu arada askerlerle de iyi bir diyalog kurmaya çalışıyordu.





İsmet Paşa, Maltepe’de ‘dünürü, meşhur armatör Ali Sohtorik’ in yalısında kalırdı. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanı da olan Ali Sohtorik, Erdal İnönü’nün kayınpederiydi. (Akdoğan, 2011: 192 )

24 Ağustos 1961 sabahı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15. Kurultayı’nda, Ankara’da kıyamet koptu. Sabahın erken saatlerinde, gazete manşetlerinde, İsmet Paşa’nın Gülekçileri kastederek; “Babayiğitlerin, Kurultay’ı basmalarına aslâ müsaade etmeyeceğim.” beyanatı vardı.(Akdoğan, 2011:197 )





Kasım Gülek, Kurultayda konuşmasına başladığı sırada, yer yerinden oynadı, kıyamet koptu ve herkes bir ara Kasım Gülek’e seçilmiş gözü ile bakmaya başladı. Çılgın bir kalabalık, çılgın bir nümayiş, çılgın bir alkış… Artık Gülek seçilmiş gibi… Tam o sırada İsmet Paşa söz aldı, kürsüye çıkarak, Kasım Gülek’i yerden yere vuran bir konuşma yaptı. Kasın Gülek’in aslâ başbakan olamayacağını, bu özelliklere sahip bulunmadığını, bir zamanlar NATO’da görevli Albay Fens’e yazmış olduğu bir mektubu gündeme getirerek, “Yabancılara karşı ülkesini kötüleyen, jurnal eden bir genel sekreter ile çalışmam.” Dedi. Paşa, daha sonra şapkasını yere fırlatarak ,”Ya o, ya ben! Onu seçerseniz, ben yokum!” diye devam etti.





O inleyen salon dondu kaldı. Bir anda, fısıltılar başladı. Artık, ok yaydan çıkmıştı. Seçime geçildi. Sonuçta, Kasım Gülek kaybetti. (Akdoğan, 2011:198 )