231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama töreni gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, "Sadece 2018 yılı içerisinde toplam 2 bin 799 hak sahibimizin ataması yapıldı" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama töreni düzenlendi. Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen atama töreninde konuşan Bakan Selçuk, şehitlerin peygamberlerden sonra gelen en yüce makama sahip olduklarını dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu’da, Cerablus’ta, Afrin’de milletin yüreğindeki vatan aşkına şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, şehitlere ve gazilere vefa borcu gereği Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak hep birlikte çalışmak gerektiğini belirtti. Türkiye’nin şehit kanlarıyla var olmuş bir ülke olduğunu kaydeden Selçuk, şehit ve gazilere hitap ederek, "Bunları ancak sizlere sahip çıkarak, koruyarak gelecek nesle aktarabiliriz. Şehit ve gazilerimizin vatan ve millet sevgisinin en yakın şahitleri sizlersiniz. Bu anlamda, sizlerin dertleriyle dertlenip, sizlerin huzurlu bir hayat yaşayabilmeniz için her zaman destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık"

Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yapılmaya devam edildiğini söyledi. Atamaların sadece yılda 2 kez değil, artık yıl içinde sürekli yapılabildiğini anımsatan Selçuk, eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken, öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı geldiğini de aktardı.

Bakan Selçuk, "Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Yine 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. Hükümetimiz döneminde şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkarttık. Vazife malullerinin, terörden zarar gören sivil vatandaşlarımızın da istihdam hakkından yararlanmalarını sağladık. Hizmetli kadrosunda görev yapan gazilerimizin memur kadrolarına atanmalarını sağladık. Dolayısyla bizler sizlerin, yakınlarınızın daha iyi şartlarda yaşamaları için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla yeni bir vizyon ortaya koyduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

Selçuk, 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşa istihdam hakkı sağlanmışken, istihdam hakkı kapsamının genişletilmesiyle yaklaşık 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarında istihdamının sağlandığını paylaştı. Selçuk, sadece 2018 yılı içerisinde toplam 2 bin 799 hak sahibinin atamasının yapıldığı bilgisini verdi. Selçuk atamanın hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama kurası çekildi. Ataması yapılanlardan Aysel Sancak, 15 Temmuz Gazisi olduğunu belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığına çıkan atamasından dolayı duyduğu heyecanı paylaştı. Bir diğer gazi Nihat Çelik ise "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.