231 DEAŞ’lı Irak’a teslim edildi Terör örgütü YPG’nin uzantısı SDG, Irak uyruklu 231 DEAŞ üyesini Irak ordusuna teslim etti.

Terör örgütü YPG’nin uzantısı SDG, Irak uyruklu 231 DEAŞ üyesini Irak ordusuna teslim etti.

Irak ordusundan bir kaynak, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın elinde bulunan Irak uyruklu 231 DEAŞ üyesini Anbar iline bağlı Kaim bölgesinde Irak ordusuna teslim ettiğini duyurdu. SDG’nin Irak ordusuna teslim ettiği ikinci grup olduğunu belirten kaynak, teslim edilenlerin terör suçundan aranan kişiler olduğunu söyledi.

Önceki gün SDG’nin 151 terör örgütü DEAŞ üyesini Irak ordusuna teslim ettiğine dikkat çeken kaynak, başka grupların da teslim edileceğini söyledi.

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