23 yıllık özlem sona eriyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Bey ve Belat mahallelerinin 23 yıl sonra yerleşime tekrar açılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren AK Parti’li Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçeye bağlı mahallelerin 23 yıl önce boşaltıldığını söyledi. Dündar, “Bey ve Belat mahallelerimiz tekrar yerleşime açılması için devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte seferber olduk. Yöredeki tarım alanları bakımında çok büyük bir önem taşıyan Bey ve Belat mahallelerinin öncelikli olarak ulaşım konusunda yollarını açma ve genişletme çalışması başlattık. Öte yandan kaymakamlığımızın destekleriyle tarım alanlarının ekilip ilçe ve yöre halkının kalkınması ve ekonomiye katkı sağlanabilmesi için sulama kanalları çalışması başlatılmıştır. Amacımız ivedilikle çalışmaları bitirip 23 yıllık hasreti sonlandırmaktır” dedi.

Belat Mahallesi sakinlerinden İsmail Altay ise 23 yıl sonra tekrar geri dönmek için beklediklerini söyleyerek, “Kaymakamlık, belediye ve güvenlik güçlerimizin katkıları ile inşallah hayallerimiz gerçek olacak. Yakın bir zamanda mahallemize geri dönüşlerimiz olacak. Fakat, maalesef evlerimiz 23 yıldır bakımsızlıktan dolayı baya bir zarar gördü. Onları onarmaktan baya zorlanacağız” diye konuştu.