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23 yıl önce kaybolan kadının kafatası bulundu

İrlanda’nın başkenti Dublin’de 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası ormanlık alanda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
23 yıl önce kaybolan kadının kafatası bulundu

İrlanda’nın başkenti Dublin’de 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası ormanlık alanda bulundu.


İrlanda’nın başkenti Dublin’de 23 yıl önce kaybolan Margaret Glennon’un kafatası kepçe operatörü tarafından ormanlık alanda bulundu. Annesini çok özlediğini belirten Glennon’un kızı Orla Gannon, “Her zaman çok mutlu bir insandı. Bütün aile onu çok özlüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Asla evden yalnız başına çıkmazdı"


Gannon, 22 Mayıs 1995’ten beri haber alamadıkları annesinin kafatasının bulunmasına ilişkin, "Çok üzülüyoruz. Asla evden yalnız başına dışarı çıkmazdı” ifadelerini kullandı.


Yapılan otopside Gannon’un ölüm nedeni belirlenemedi. Dedektif McCormack, vücudun kafatasından koptuğunu ve hayvanların vücudun parçalarını ormanlık alana götürmüş olabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
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