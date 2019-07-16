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23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen festival kortej yürüyüşü ile başladı

16 Temmuz 2019 Salı 22:57
23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

İnönü Caddesi'ndeki Malatya Öğretmenevi önünde başlayan kortej, atlı cirit grubu eşliğinde sürdü.

Maskotların yer aldığı kortejde, traktörlerden kayısı dağıtıldı.

Ellerinde fener bulunan vatandaşlar ve katılımcılar, yaklaşık bir kilometre yürüdü.

Kortej, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda tamamlandı.

Burada kurulan platformda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya kayısısının kendine özgü bir tadı bulunduğunu belirterek, kayısının bu şekilde sadece bu şehirde yetiştiğini söyledi.

Kayısı ne kadar değerli kılınırsa, insanın da o kadar değerli olacağını ifade eden Baruş, "Bunun için de 5 yıldır düzenlenmeyen bu festivali inşallah bu yıl düzenliyoruz. Bundan sonra daha büyük festivallerde buluşmak istiyoruz. Bu festival kayısının adını tüm dünyaya duyurduğu gibi bundan sonra da Malatya'nın kültür değerini dünyaya duyurmaya devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya'nın dünyaya tanıtıldığı bir haftaya girdiklerini ve festivalle ürünün üzerindeki sorunların ve çözümlerin de konuşulacağını dile getirdi.

Malatya'da kayısı için lisanslı deponun yapımının sürdüğüne değinen Tüfenkci, "İnşallah lisanslı depoyla birlikte Malatya'da kayısı ticareti farklı bir noktaya taşınmış olacak. Biz istiyoruz ki Malatya'nın tablosu, Türkiye'nin tablosu olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak hep birlikte Malatya olalım, Türkiye olalım istiyoruz." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da kentin kayısıyla özdeşleştiğini söyledi.

Türkiye'nin ötesinde kayısıyı dünyaya açtıklarını belirten Çalık, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Türkiye'de AB coğrafi işaret tescili almış 3 üründen biri"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kayısının kent için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Festivalin amacının sadece kayısının tanıtımı değil, şehirdeki birlik ve beraberliğin de temini olduğunu söyleyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Güneşin altın yumurtası dediğimiz kayısı, Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almış 3 üründen bir tanesidir. Birisi Antep baklavası, diğeri Aydın inciri ve diğeri de insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehrindeki güneşin altın yumurtası kayısıdır. Bu festivalin herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Gürkan'ın ardından 13 ilçe belediye başkanının da konuşma yaptığı program, havai fişek ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 22:57
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