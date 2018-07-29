23 ülkenin tankları Rusya'da yarışıyor! Nefes kesen mücadele

Rusya'nın başkenti Moskova renkli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. 23 ülkenin katıldığı 'Tank Biatlon' adlı yarışta kıyasıya rekabet yaşanıyor. Zorlu kategoriler arasında hız, isabetli atış ve engelleri aşma öne çıkıyor.

Özel olarak hazırlanan platformda rengarenk boyanmış tanklar hedeflere doğru ateş ederek, gövde gösterisi yaptı. Kırmızı,yeşil, mavi ve sarı renkteki tanklar atışlarını 20 kilometre boyunca sürdürdü. 11 Ağustos'a kadar devam edecek olan yarışı kimin kazanacağı merak konusu...