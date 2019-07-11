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23 ülkeden gelen sanatçılar, Muş’u tuvale döküyor

Muş Valiliği himayelerinde Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "10.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
23 ülkeden gelen sanatçılar, Muş’u tuvale döküyor

Muş Valiliği himayelerinde Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "10. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 23 ülkeden Muş’a gelen 50 sanatçı, yeteneklerini tuvale döktü.


Muş Valiliği himayelerinde kente gelen sanatçılara, “Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş” sloganıyla ilk önce tarihi ve kültürel alanlar gezdirildi. Tarihi Murat Köprüsü’nde çalışmalarını yürüten sanatçılar, burada sanatlarını icra ederek kentin hem tanıtımını hem de tarihi ve kültürel yerlerini tuvale döktü.


Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Kurucu Genel Başkanı Şükran Üst, “Muş Valimizin eşi Meşide Hanımla tanıştık. Bizi Muş’ta misafir ettiler. Hem Vali Bey hem de eşleri çok modern, çağdaş, aydın ve yeniliğe açık insanlar. Bende kendilerine Muş’u tanıtmak istediğimi söyledim. Bu yıl 10. festivali Muş’ta yapmak istediğimi ifade ettim. 30 ülkeden başvuru vardı. Muş’u anlatmak için çok uğraştım. İnsanlar Muş’un nerede olduğunu bilmiyordu. Şu anda burada 23 ülkeden sanatçı var. Sanatçılarımız Muş’u gezdi, gördüler. Ruhlarına işleyen değerlerini alıp tuvallere aktarıyorlar. Burada birbirinden güzel eserler çıkıyor” dedi.


Azerbaycan’ın Bakü kentinden gelen sanatçı Südabe İbadlı ise “Bakü’den geldim. Burada 9 günlük bir sempozyum için bulunuyoruz. 23 ayrı ülkeden 50 ayrı ressam geldi. Burada Tarihi Murat Köprüsü’nün önünde çalışmalar yapıyoruz. Buradan çok etkilendim. Ben İstanbul ve büyükşehirlerin daha güzel olduğunu düşünüyordum, ama buralarda çok güzel. Yemekleri, insanları çok iyi, çok güzel. Burada olduğum için mutluyum. Burada tuvale döktüğümüz resimler sempozyumda sergilenecek. Bütün sanatçıların resimleri o sergide yer alacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
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