23 ülkeden bin yetime eğitim bursu

Dünyada her 4 kişiden biri eğitim olanaklarına ulaşamıyor. Maddi imkansızlıklar, altyapı yetersizliği, eğitimsizlik… Tüm bunlar yoksul ülkelerdeki insanların hayatını ve geleceğini olumsuz etkilemekle kalmıyor, bu insanları uluslararası güçlerin insanlık dışı sömürülerine de maruz bırakıyor. Savaş ve krizler ise bu sömürüye hizmet ediyor. Bu sömürüye maruz kalanların başında hiç şüphesiz yetimler geliyor. Bu gibi nedenlerden dolayı milyonlarca yetim eğitim olanaklarından mahrum kalıyor.



İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dünya üzerinde bakımını üstlendiği yaklaşık 90 bin yetimin birçoğu 18 yaş altında. İHH’nın 2007 yılında geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi vesilesiyle bu yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. 18 yaşını doldurmuş, üniversite veya medresede eğitim gören binlerce genç yetim, kendi ayakları üzerinde durmaya hazır değil. Yetim gençler meslek sahibi oluncaya kadar eğitim desteğine ihtiyaç duyuyorlar.

18 yaşından büyük yetimlerin eğitim olanaklarına sahip olabilmeleri ve gerekli desteğe ulaşabilmeleri için geçtiğimiz aylarda kampanya başlatan Genç İHH, Yetim Eğitim Bursu projesini kısa sürede tamamladı. 23 ülkeden bin 18 yetimin üniversite eğitimlerine destek sağlayan projenin maliyeti Genç İHH gönüllülerinin çalışmalarıyla 4 ayda toplandı. Proje ile birlikte bin 18 yetimin önümüzdeki sene için bir yıllık eğitim giderleri karşılanmış oldu. İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi’ne dahil olan yetimler, bundan sonra üniversite hayatlarında da Yetim Eğitim Bursu projesiyle desteklenecek.

Yetimlere bir buçuk milyon TL eğitim desteği

Projeye destek veren ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, “Çok kısa bir süre içerisinde mutlu sona ulaştık” dedi. Fatih Yazıcı’nın açıklamaları şöyle:

“2018 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında, üniversite çağına gelmiş 23 ülkeden bin yetim kardeşimizin eğitimlerine destek olmak için başlattığımız, maliyeti bir buçuk milyon TL olan Yetim Eğitim Bursu projesini gönüllülerimizin destekleriyle tamamladık. Gayretleriyle 4 ay gibi kısa bir sürede, gerekli olan meblağın toplanmasını sağlayan Genç İHH yönetimlerimize, Üniversite, Lise ve Çocuk Kulübü'ndeki kardeşlerimize, gönüllülerimize ve bütün bağışçılarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Rabb’im hayırlarını kabul etsin. İnşallah yetimlerimiz, üniversite eğitimlerine devam edecek ve ‘iyiliğin geleceği’ olma yolunda ilerleyecekler.”