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23 ülkeden 23 öğrenci, yaz kursuyla Türkçe öğreniyor

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün öncülüğünde başlatılan yaz okulu programı ile çeşitli ülkelerden Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, Türk kültürünü öğreniyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46
23 ülkeden 23 öğrenci, yaz kursuyla Türkçe öğreniyor

İngiltere, Suriye, Myanmar, Vietnam, Nijerya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 23 ülkeden gelen 23 konuk öğrenci, Trakya Üniversitesi (TÜ) dil eğitim merkezinde, Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi programlarına da katılıyor.

Konuk öğrenciler el sanatları atölye çalışmalarına iştirak ediyor, halk oyunları ve Türk yemeklerini tanıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, konuk öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Konuk öğrencilerin Türkçe eğitimine katılmasının yanı sıra Selimiye Camisi, Edirne Büyük Sinagog ve kiliseleri ziyaret ettiğini anlatan Doğan, "Bizim kültürümüzde bütün dinlere hoşgörü var. Kiliseler faaliyette bunları da onlara göstermek istedik. Bu yılki öğrencilerimizin birçoğu üniversite mezunu. İçlerinde doktor, akademisyen, mühendis ve elçiliklerde çalışanlar var. İstiyoruz ki bunlar kültürümüzü öğrensinler, Türk insanının güzel niteliklerini görsünler ve gittiklerinde ülkelerinde anlatsınlar." diye konuştu.

Konuk öğrencilerin sadece Türkiye'ye ait olan Edirnekari sanatını uygulamalı olarak öğrendiğini dile getiren Doğan, "Sanatımızı ülkelerine döndüklerinde anlatacak olmaları da bizim için ayrı bir gurur. Hatta kendilerine Edirnekari'den yapılmış bir kitap ayracı da hediye ettik." dedi.

'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUZ'

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Temsilcisi Nurcan Elsıkma da 2010'dan bu yana Türkçe Yaz Okulu'nun düzenlendiğini belirterek, "Öğrenciler farklı ülkelerden gelip Türkçe'yi öğrenirken, kültürel geziler yapıyorlar ve şu an olduğu gibi el sanatlarımızı tanıyorlar. Yiyeceklerimiz ve yemeklerimizi de tanıtıyoruz. Bu yıl Türkiye'ye bin konuk öğrenci geldi, çeşitli illerde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar." şeklinde konuştu.

İngiltere'den gelen Charlie Thomas da Türkiye'yi ve Türk kültürünü sevdiğini ifade etti. Türkçe Yaz Okulu'nda düzenlenen birçok etkinliğe katıldığını anlatan Thomas, güzel dostluklar kurduğunu ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

'İNSANLAR BURADA ÇOK İYİ'

Myanmar'dan gelen Myint Po Htwe de Türkçe konuşmayı sevdiğini belirterek, "İnsanlar burada çok iyi, yardımsever. Öğretmenlerimiz bize burada çok yardımcı oluyor." dedi.

Suriye'den gelen Ahmad Barakat, Türkiye'nin yardımsever bir ülke olduğunu, eğitim konusunda da kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi. Nijerya'dan gelen Gbemisola Ajibola ise Edirne tava ciğerinin tadına baktığını ve Türk halk oyunlarını öğrendiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:46
  1. Kilis
  2. Edirne
  3. Yunus Emre Enstitüsü
  4. Trakya Üniversitesi

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