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Korona Virüs 23 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

23 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 19:51:00 -
23 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı."

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