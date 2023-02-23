23 Şubat 1948: Mebus Hüseyin Avni Ulaş'ın vefatı

Hüseyin Avni [Ulaş], Mart 1887’de Erzurum vilayeti dâhilinde, Kiğı kazasına bağlı Kümbet köyünde dünyaya gelmiştir. M. Sadık Yiğitbaş, onun mensup olduğu Ulaşoğulları ailesinin aslen Dersimli olduklarını, Dersim’deki aşiretlerle yaşadıkları husumetten dolayı ilk olarak Kiğı’nın Karsini köyüne, sonrasında Keklik köyüne ve en sonunda da Kümbet köyüne yerleştiklerini söyler. On bir yaşına kadar köyde kalan Hüseyin Avni, ilk eğitimini köyde Halil Efendi’den almıştır.







Hüseyin Avni Bey, Erzurum’da 1898-1903 yılları arasında ilk eğitimini, 1903-1906 yılları arasında ise Rüşdiye eğitimini tamamlamıştır. 1906 yılından itibaren, İstanbul’da Vefa Sultanisi’nde okumuş, sonrasında ise 1912 yılında Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi)’tan mezun olmuştur. Hüseyin Avni Bey Mekteb-i Hukuk’tan mezun olduktan sonra 1913’te İstanbul Barosu’na kayıt yaparak avukatlığa başlamıştır. İstanbul’da avukatlık görevini sürdürürken 1914 yılında seferberliğin ilan edilmesiyle İhtiyat Zabit Mektebi’ne kaydolmuştur.



1918 yılına dek Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı savaşmıştır. 1918’de terhis olduktan sonra Erzurum Maliye Hukuk Müşavirliği’ne atanmıştır. Bu görevinin yanı sıra merkezi İstanbul’da bulunan Vilayat-ı Şarkiye Müdafa-i Hukuk-ı Milli Cemiyeti’nin Erzurum şubesi kurucuları arasında yer almıştır. Erzurum kongresinin toplanmasında önemli rol almıştır. Kongrede Beyazıt [Ağrı] temsilcisi seçilmiştir. Hiç şüphesiz, bu konumu ile Hüseyin Avni Bey, parlamentoda aktif siyaset yürütmenin yollarını açmış ve temel muharriklerini belirlemiştir.



Hüseyin Avni Bey, 1920 yılında yapılan seçimlerde Erzurum’dan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne mebus seçilmiştir.







1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden Erzurum’dan bağımsız aday olmuş ise de seçilememiştir. 1946 yılından itibaren Meşale gazetesi ve Mesuliyet adlı haftalık bir dergide tek parti dönemini eleştiren yazılar yazmıştır. Uzun bir süre kalp ve şeker hastası olarak yaşamıştır. Ahir ömründe, katarak nedeniyle görme yetisini de kaybetmiştir. Vefatından önce gözlerinden ameliyat olmak amacıyla bir buçuk ay kadar Cerrahpaşa Hastanesi’nde kalmıştır Hüseyin Avni Bey, burada hasta haline rağmen boş durmayarak anayasa yapmak için Müessisan Meclisi’nin kurulması için teşebbüste bulunmuş ise de muvaffak olamamıştır.







Zaten meşakkatli geçen hayatı, sağlık sorunlarının da ilavesiyle daha zor bir hal almıştır. 1948’de İstanbul’da vefat etmiştir. Naaşı, Kandilli’de bulunan Küçüksu Kabristanı’na defnedilmiştir.