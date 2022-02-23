23 Şubat 1942: Milli Şef İnönü ve Struma Faciası

O yıllarda devlet katındaki nazi hayranlığı Milli Şef Türkiye’sinin tarihine ‘Struma Faciası’ denilecek bir olayı da armağan etti: İkinci Dünya Savaşında Almanların Romanya’ya girmesi üzerine Nazilerden kaçan 4 bin Yahudi’nin bir grubu 1910 model bir gemiye binerek Köstence Limanından Karadeniz üzerinden İstanbul’a gelirler.Gemi İstanbul’da bozulur. Alman Büyükelçisi devreye girer.

On hafta boyunca Yahudi yolcuları taşıyan Struma Gemisi kıyıda demirli vaziyette bekledi.Gemiye Kızılay ve İstanbul'daki Yahudi Toplumu tarafından yardım malzemeleri ulaştırıldı. Struma’nın arızalı olan dizel motoru da tamir edilmek üzere Haliç’te bir atölyeye götürüldü.1941 yılının Aralık 15'inde, Struma teknesi Sarayburnu açıklarına demir attı. Rıhtıma yanaşmasına izin verilmedi. Gece gündüz polis nezaretinde, 769 kişi 72 gün boyunca deniz ortasında hapsedildiler.

Gemide kalan yolcuların akıbeti ile ilgili müzakereler sonuç vermeyince, 23 Şubat 1942 günü Türk Hükümeti motoru sökülmüş olan gemiyi Karadeniz'de Şile açıklarına romorkörle çektirdi.Gemi orada kaderine terk edildi. Gece boyunca sürüklenen gemi, 24 Şubat sabahı büyük bir patlamanın ardından battı. 103’ü çocuk olmak üzere 768 kişi öldü. Sadece David Stoliar adlı 20 yaşında bir yolcu sağ kurtuldu.(Alaton-Gündem,2012:454)





23 Şubat 1653: Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.







23 Şubat 1945: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.







23 Şubat 1998: Anayasa Mahkemesinin Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.