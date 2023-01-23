23 Ocak 1572: Osmanlı Devlet Adamı/Kazasker Kınalızade Ali Efendi'nin vefatı

Asıl adı Ali, künyesi Alâeddin Ali b. Emrullah olan Ali Çelebi, 1510-11’de Isparta’da doğdu. Babası Emrullah Efendi, dedesi ise Abdulkadir Hâmidî’dir. Abdulkadir Efendi, Ispartalı olduğu için Hâmidî lakabıyla anıldı. Ali Efendi’nin dedesi Abdülkadir Efendi, kına kullandığı için, Kınalı-zâde lakabıyla tanındı ve bu lakap bütün aile için de kullanıldı.



Ali Çelebi ilk tahsilini Isparta’da yaptıktan sonra İstanbul’a gelmiş, akrabası Kazasker Kadri Efendi’nin himayesinde eğitimini sürdürmüş, dönemin önemli hocalarından Mâlûl Emîr Efendi, Sinân Efendi, Merhaba Efendi, Kara Salih Efendi ve Çivi-zâde Muhyiddin Efendi’den dersler alıp Kara Salih Efendi ve Çivi-zâde Muhyiddin Efendi’ye muîd olmuştur. Ali Çelebi, Çivi-zâde’nin şeyhülislam olması üzerine onun fetvasıyla mülazım oldu. Ali Efendi, bu olaydan sonra müderrisliğe adım attı. Bu hadise Ali Efendi’nin hayatının anlatıldığı hemen hemen bütün kaynaklarda onun ilim aşkını ve cesaretini vurgulamak adına zikredilmektedir.





Kınalı-zâde Ali Efendi, 1541’te Edirne Hüsâmiye Medresesi, 1546 Bursa Hamza Bey, 1548’de Bursa Veliyüddinoğlu Ahmet Paşa, 1550 Kütahya Rüstem Paşa, 1551’de İstanbul Rüstem Paşa, 1553 Haseki, 1555’te Sahn-ı Semân, 1558’de Süleymaniye medreselerine atandı. Ardından kadılık görevine geçti. Şam, Halep, Kahire, Bursa, Edirne, İstanbul kadılıklarında bulundu. 1571’de Anadolu kazaskeri oldu. 1572 yılında nikris hastalığının nüksetmesi neticesinde vefat etti. Ali Efendi, İstanbul yolu üzerindeki Seyyid Celâlî türbesi civarında Nâzır mezarlığına defnedildi