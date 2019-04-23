23 Nisan’ı havada kutladılar Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup yamaç paraşütçüsü havada Türk bayrağı açtı.

Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup yamaç paraşütçüsü havada Türk bayrağı açtı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup yamaç paraşütçüsü Konyaaltı varyant seyir terasından havalandı. Güneyli esen rüzgarın etkisiyle çok rahat şekilde havalanan paraşütçüler havada Türk bayrağı açtı. Gökyüzünde saatlerce uçan paraşütçüleri bayrakla görenler o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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