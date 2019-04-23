0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar

Özel Samsun Final Okulları’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan 2019 Salı 13:52
23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar

Özel Samsun Final Okulları’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.


Finalli küçüklerin modern danstan halk oyunları gösterilerine oratoryodan koroya hazırladığı bütün etkinlikler izleyenleri mest etti. Etkinlikler Atatürk maskesi gibi görsellerle taçlandırılmış seyircilere atılan çiçek ve balonlarla daha da coşkulu hale getirildi.


Final Okulları yetkilileri, “Özel Samsun Final Okulları olarak öğrencilerimizin bu anlamlı bayramını bir kere daha kutluyor, bu bayramı çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de 23 Nisan coşkusu
    1. Denizli’de 23 Nisan coşkusu
    2. Kızılay’dan 23 Nisan coşkusuna destek
    3. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
    4. Ülkü Ocakları’ndan 23 Nisan etkinliği
    5. Miniklerin 99. yıl coşkusu
    6. Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
    7. 23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar
    8. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    9. Bozdoğan müzik dinletisine katıldı
    10. Gercüş’te çarpışan araçlarda kimsenin..
    11. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    12. Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    13. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
    14. Kaymakam Akın koltuğu çocuklara..
    15. Kanaat Önderleri Derneği, istişare..
    16. Bucak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    17. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    18. Eski bisikletleri onarıp köy..
    19. Tekirdağ’da ilginç 23 Nisan kutlaması
    20. Güneydoğu'da "23 Nisan" coşkusu
    21. Tunceli’deki anne-oğul cinayeti
    22. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    23. "Fırsat Günleri"nde son fırsatlar
    24. 23 Nisan Çocuk Bayramı Gölbaşı’nda..
    25. TİKA'dan Afganistan'da bahar şenliği..
    26. Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak..
    27. 23 Nisan’ı havada kutladılar
    28. Askerlik borçlanması emekliliği öne..
    29. Erzurum’da yarım milyon liralık reçine..
    30. Manisa’nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı