23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar Cuma günü kargoların hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan’da kargolar açık mı?

23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bilindiği gibi 23 Nisan resmi tatillerden biridir. Kargo şirketleri 23 Nisan’da açık olup olmayacaklarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda kargo şirketleri 23 Nisan’da hizmet veriyordu. 23 Nisan Cuma günü PTT ise hizmet vermiyor.