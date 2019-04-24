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23 Nisan’da hastanede yatan çocuklara moral ziyareti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklara yapımcı İhsan Taş, sanatçı dostlarıyla sürpriz bir ziyarette bulundu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:34
23 Nisan’da hastanede yatan çocuklara moral ziyareti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklara yapımcı İhsan Taş, sanatçı dostlarıyla sürpriz bir ziyarette bulundu.


Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu’nun eşliğinde, sanatçılar çocuklara hem çeşitli bayram hediyeleri verdiler, hem de hep birlikte 23 Nisan pastası kesti. Çocuklar sanatçılarla fotoğraf çektirerek adeta bayram kutlama sevinci yaşadı. Etkinliğe katılan Sinem Yıldırım, Çiğdem Tunç, Bahar Öztan, Kubilay Eraslan, Murat Parasayar, Uhde Seçil ve yapımcı İhsan Taş, Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, “Hayatta Kal Derneği” Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural ve Çocuk kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Meltem Erol’a etkinliğe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



“Çocuklar geleceğimizdir, onlara sahip çıkalım”


23 Nisan’da hastanede yatarak tedavi gören çocukları unutmayarak sanatçı dostlarıyla onlara güzel bir sürpriz hazırlayan yapımcı İhsan Taş, “Söz konusu çocuklarsa, yapamayacağım şey yok” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:


“Çocuklar geleceğimizdir. Onları korumak ve onlara sahip çıkmak her şeyden önce insani görevimizdir. 23 Nisan’ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklara ufak ta olsa, bir moral ziyareti yapmak istedik. Umarım mutlu olmuşlardır. Başta biz sanatçılar olarak, onların o sevgi dolu ruhlarına sanatı sevdirmeliyiz ki, tüm insanlığın gurur duyabileceği pırıl pırıl nesiller yetişsin” diye konuştu.


Sinem Yıldırım, “Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisandır. Tüm gelecek sadece çocukların elindedir. Hatta bizim geleceğimiz bile çocuklarımızın elindedir. Bu nedenle bütün çocuklara geleceğimizin onların elinde olduğunun bilinci ve sevgisiyle yaklaşmalıyız. Bütün çocukları çok seviyorum, her günü bir bayram gibi yaşamalarını diliyorum ve 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramlarını kutluyorum. Hepsi iyi ki varlar” dedi.


Çocuk kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Meltem Erol da, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, kliniğimizde yatarak tedavi gördükleri için bayramı kutlayamayan çocuklarımızı sürpriz ziyaretleriyle sevindiren ve onlara moral veren değerli sanatçılarımız ve yapımcı İhsan Taş’a çocuk kliniği adına çok teşekkür ederiz” dedi.


Ziyaret bitiminde Doç. Dr. Mutlu Vural ise, “Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Başta İhsan Taş olmak üzere, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek katılan sanatçılara birer teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:34
  1. sanat
  2. fotoğraf

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