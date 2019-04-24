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23 Nisan’da cezaevindeki çocuklar unutulmadılar

Eskişehir Çocuk Hakları Temsilciliği ve Eskişehir TÜGVA üyeleri, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda cezaevinde kalan çocukları unutmayarak, onların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:24
23 Nisan’da cezaevindeki çocuklar unutulmadılar

Eskişehir Çocuk Hakları Temsilciliği ve Eskişehir TÜGVA üyeleri, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda cezaevinde kalan çocukları unutmayarak, onların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.


Eskişehir Çocuk Hakları Temsilciliği ve Eskişehir TÜGVA olarak bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ortaklaşa programlar ile kutladı. Cezaevinde kalan çocuklar ile TÜGVA masal, öykü ve tiyatro grupları güzel bir gün geçirdi. Burada bulunan çocuklara masallar ve öyküler anlatılarak özel gösteriler düzenlendikten sonra çocuk çalınan şarkıları hep birlikte söyledi. Daha sonra gençler, cezaevinde bulunan çocuklara boyama defteri, kalem, kitap, top ve oyuncak gibi hediyeler verdi. Ardından 23 Nisan pastası hep birlikte kesildi.



"Onlara bu çalışmamız ile farklı dünyaların kapılarını açmaya çalışıyoruz"


Konu ile ilgili açıklama yapan TÜGVA Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert, "Çocuklar bizim yarınlarımızdır, yarınlarımızı kendi öz değerlerimiz, kültür ve medeniyetimiz ile şekillendirmeyi kendimize şiar edindik. Profesyonel ekiplerimiz ve masallar sayesinde çocuklarımızı eğlendirmeye, eğitmeye hayal dünyalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Onlara bu çalışmamız ile farklı dünyaların kapılarını açmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız farklı yerler ve zamanlarda devam etmektedir. Yine aynı gün içerisinde Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi masal kahramanlarımız ile cezaevinde ki çocuklarımıza masal ve öykü anlatımları gerçekleştirdik. Buradaki çocuklar masal kahramanları ile birlikte unutulmaz bir gün yaşadılar. Bu tür programlar ile bizler dezavantajlı çocukların yüzlerini güldürebilme fırsatı yakaladık. Onların gülmesi eğlenmesi bizleri de çok mutlu etti. Bugün tüm dünyada aile yapısının bozulması, savaş ve yoksulluk gibi nedenler ile en çok mağduriyeti çocuklar yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm mazlum çocuklara ve insanlara başlatılan yardım seferberliği bizlere rehber olmuştur ve olmaya devam edecektir. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve tüm dünya çocuklarına daha güvenli yarınlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Çocuklar gülsün diye bu programı cezaevinde gerçekleştirmekte büyük önem gördük"


Eskişehir Çocuk Hakları İl Komitesi Yetişkin Temsilcisi Başkanı Alaattin Doğan ise, "Bu yıl 23 Nisan TÜGVA’lı kardeşlerimiz ile Vilayet Meydanında ve cezaevlerinde bir dizi programlar planladık. Vilayet Meydanında çocuklara şeker, fidan ve balon dağıttık. Çocuklarla birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı yeniden yaşama fırsatı bulduk. Bizler masum bir çocuğun gülüşü ile şenlenip gözyaşıyla derin bir üzüntü duyan ecdadın torunlarıyız. Bu sebeple tüm çocuklar gülsün diye bu programı cezaevinde gerçekleştirmekte büyük önem gördük. Çocuk Hakları Temsilciliği olarak, çocuklara dönük birçok proje yürütmekteyiz. Çocuklarımıza özel müzik, spor, gezi, tiyatro ve kitap okuma çalışmalarına kadar birçok çalışma içerisindeyiz. Bu anlamlı günde desteklerini bizlerden esirgemeyen Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’e teşekkürlerimi bir borç bilirim" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:24
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