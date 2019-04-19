Kilis’in Musabeyli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, nedeniyle 23 Nisan Yıldızlar koşusu yapıldı.

Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Musabeyli bulunan öğrencilere yönelik 23 Nisan Yıldızlar koşusu yarışması düzenlendi. Kızlarda birinci Fidan Vuran, ikinci Döne Gamze Düdük, üçüncü Nisanur Aytekin oldu. Erkeklerdeise birinci Cuma Kaya, ikinci Ramazan Aytekin, üçüncü Yunus Emre Karatas oldu. Ayrıca Kilis’te düzenlenen Minikler Voleybol müsabakasında Musabeyli ilçesinden kızlarda il üçüncüsü ve il dördüncüsü oldu. Dereceye giren öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde kupa ve madalyaları verilecek.

Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat, "İlçemizde her geçen zaman içerisinde spora yönelik basarı artarak devam ediyor. Kendilerine her türlü desteği sunan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı’ya teşekkür ediyorum" dedi.