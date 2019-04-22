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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na doğru

Mersin’de bazı belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri vesivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı’nı kutladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:09
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na doğru

Mersin’de bazı belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri vesivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı’nı kutladı.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesajında, 23 Nisan’ın, Türkmilletinin kendi geleceğini yine kendisinin belirleyeceği, egemenliğin millet iradesinebırakıldığı tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), kurulduğu ilk günden itibaren aldığı tarihikararlarla ulus egemenliğine dayanan cumhuriyet yönetiminin oluşturulması,çağdaşlaşma ve aydınlanma çabalarının başarıya ulaşmasında hayati bir roloynadığını vurgulayan Seçer, "Gücünü milletine duyduğu güvenden alan BüyükÖnder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel günü çocuklara armağan etmesi, onlaraduyduğu sevgi ve güvenin de sarsılmaz bir ifadesidir. En değerli varlığımız olançocuklarımız, ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırma yolundaki en büyükgüvencemizdir" dedi.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise bu bayramın, TürkiyeCumhuriyeti’nin geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güveningöstergesi olduğunu belirterek, "TBMM’nin açılış günü olan 23 Nisan’ı, UlusalEgemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Ulu Önderimiz Mustafa KemalAtatürk, bu davranışı ile çocuklara olan sevgisini en güzel şekilde ispat etmiştir.Bizim de en büyük gayemiz, çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarakhayata devam etmeleri, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran,beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan yüksek şahsiyetli, Türk milletininvar olan değerlerini özümsemiş bir gençlik olarak yetişmeleridir" diye konuştu.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’da mesajında, 23 Nisan 1920 tarihininTürkiye Cumhuriyeti açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek, "Tarihimizindönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920 tarihi, egemenliğin milletin iradesinebırakıldığı, Türk milletinin kendi kaderini tayin etmek hakkını ilan ederek, milletinbağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı bir tarihtir. Dünya çocuklarına armağan edilentek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda TürkiyeCumhuriyeti’nin onlara olan güveninin de ifadesidir" şeklinde konuştu.


AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir"şiarıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Türk milletinin, tüm imkansızlıklara rağmen


ayağına pranga vurulmasına izin vermediğini, o çetin mücadeleyi zaferleneticelendirdiğini ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin dünyadabir benzeri daha olmayan istiklal mücadelesinin, bu en büyük ve en anlamlı millimutabakatının içinde doğmuş, milli egemenliğimizin de en somut tecellisi olmuştur.”İfadelerini kullandı.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, 23 Nisan’ın, binlerce yıllıkTürk tarihinin cumhuriyetle taçlandırılması olduğu belirterek, "23 Nisan 1920milletimiz için hayati değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, bu topraklardayaşayan herkesin ruh birliğiyle, yüzlerce yılın oluşturduğu kardeşlik bağlarıyla,mozaikten mermere dönüşen ayrılmaz yapısıyla egemenliğini kazandığı, vatanınave geleceğine sahip çıktığı gündür. 23 Nisan, binlerce yıllık tarihi derinliğe sahipolan ve bir asra yaklaşan bir cumhuriyet değeri ile bu tarihi taçlandıran azizmilletimizin onur ve gurur günüdür" dedi.


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise 23 Nisan’ın, cumhuriyetin en önemlikuruluş felsefesi olan hakimiyetin, kayıtsız şartsız milletin olduğunun ilan edildiği günolduğunu ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhuriyetimizin,bağımsızlığımızın, milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en önemli teminatıdır.Atatürk’ün söylediği gibi, bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletinbaşında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millîegemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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