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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tepebaşı’nda da kutlandı

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli görüntülere sahne olan bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

23 Nisan 2019 Salı 13:48
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tepebaşı’nda da kutlandı

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli görüntülere sahne olan bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi.


Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Hedef Batıkent Belde Evi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Fevzi Çakmak Belde Evi ve Özdilek Sanat Merkezi bünyesindeki öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi. Etkinlikte ayrıca 2019 Türkiye - Rusya Kültür ve Turizm Yılı dolayısıyla ülkemize gelen Vladimir Spirakov çocuk müzik grubu da eserler seslendirdi.


Vatandaşların salonu tamamen doldurduğu etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Programda yaylı çalgılar dinletisi, bale gösterisi, jimnastik performansları, tekvando gösterisi, halk dansları, piyano dinletisi ve ritim grubu gösterileri izleyicilerle buluştu. 23 Nisan şiirlerinin de okunduğu kutlama programının sonunda çocuklarla birlikte sahneye çıkan Başkan Ahmet Ataç, “Bugün çocuklarımızın bayramını kutlamak üzere bir aradayız. Hazırladıkları birbirinden güzel gösteriler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak adına birçok merkezimizde gerçekleştirdiğimiz eğitimlere evlatlarınızı emanet ettiğiniz için siz velilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Onların gelişimini desteklemek ve daha yaşanılabilir bir kent sunmak adına elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. 23 Nisan kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Daha sonra Başkan Ataç ve sahneyi dolduran çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi. Salonu dolduran vatandaşlar da marşlara eşlik etti. Oradan Espark AVM’de düzenlenen müzik eğitmeni Amine Aygistova ve 2019 Türkiye - Rusya Kültür ve Turizm Yılı dolayısıyla ülkemize gelen Vladimir Spirakov grubunun dinletisine geçen Dt. Ahmet Ataç, Rus çocukların dinletisini yoğun kalabalık ile birlikte dinleyerek Aygistova ve öğrencileri tebrik etti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:48
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