23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir’in Havran İlçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda düzenlenen programla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’ nın okunmasının ardından, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu’ nun Atatürk anıtına çelenk koymasıyla devam etti.

Çelenk töreni sonrası protokol üyeleri Seyitonbaşı İlkokulu’u öğrenci, öğretmen ve idarecilerinin yoğun emek vererek hazırlamış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören alanında yerlerini almasıyla program başladı.

Düzenlenen programa, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Kurum Amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’ nın okunmasının ardından, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler büyük bir ilgi ve beğeniyle takip edildi. Öğrencilerin gösterdikleri performans dakikalarca alkışlandı. Bir şenlik havasında geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı programında satranç yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Havran Kaymakamı Şeref Aydın’ dan alırken, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında yarışan öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler. Çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından program çocukların yüzlerinde ki mutlu ifadeyle son buldu.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu daha sonra Ömer Çavuş Anaokulu’nun Havran Kültür Merkezi’ nde düzenlemiş olduğu programa da katılarak çocukların bayramını kutladılar.