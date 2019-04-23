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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlendi

23 Nisan 2019 Salı 13:52
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki program, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, tüm çocukların bayramını kutlayarak Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya'dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan öğrenciler, ödüllerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'den aldı.

Etkinlikte görev alan tüm öğrenciler ile protokol üyeleri, programın sonunda sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü de etkinlik sonrası, öğrencilere çam fidanı hediye etti.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:52
  1. 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  4. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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